Небылицына Анастасия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНебылицына Анастасия Иванова

Небылицына Анастасия Иванова

avatar

Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.01.1911

Муж: Небылицын Стефан Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1911

Дочь: Екатерина Стефанова

Отец ребёнка: Небылицын Стефан Ефимов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1913

Дочь: Мария Стефанова

Отец ребёнка: Небылицын Стефан Ефимов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.03.1915

Дочь: Дария Стефанова

Отец ребёнка: Небылицын Стефан Ефимов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close