Небылицына Анастасия Иванова
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1911
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1911
Дочь: Екатерина Стефанова
Отец ребёнка: Небылицын Стефан Ефимов
Рождение ребёнка
09.02.1913
Дочь: Мария Стефанова
Отец ребёнка: Небылицын Стефан Ефимов
Рождение ребёнка
19.03.1915
Дочь: Дария Стефанова
Отец ребёнка: Небылицын Стефан Ефимов
Смерть
Неизвестно