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Небылицын Василий Ефимов

Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

29.12.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1882

Отец: Небылицын Ефим Трофимов

Мать: Небылицына Анастасия Филиппова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.02.1908

Жена: Небылицына Пелагея Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1909

Дочь: (Небылицына) Анна Васильева

Мать ребёнка: Небылицына Пелагея Павлова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.08.1910

Дочь: (Небылицына) Надежда Васильева

Мать ребёнка: Небылицына Пелагея Павлова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.01.1912

Дочь: (Небылицына) Мария Васильева

Мать ребёнка: Небылицына Пелагея Павлова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.08.1913

Сын: Небылицын Иван Васильев

Мать ребёнка: Небылицына Пелагея Павлова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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