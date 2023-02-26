Небылицын Василий Ефимов
Место рождения
Дата рождения29.12.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1882
Бракосочетание
10.02.1908
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1909
Дочь: (Небылицына) Анна Васильева
Мать ребёнка: Небылицына Пелагея Павлова
Рождение ребёнка
12.08.1910
Дочь: (Небылицына) Надежда Васильева
Мать ребёнка: Небылицына Пелагея Павлова
Рождение ребёнка
29.01.1912
Дочь: (Небылицына) Мария Васильева
Мать ребёнка: Небылицына Пелагея Павлова
Рождение ребёнка
29.08.1913
Мать ребёнка: Небылицына Пелагея Павлова
Смерть
Неизвестно