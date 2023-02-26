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Небылицына Пелагея Павлова

Место рождения

д.Новосельцы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: ?

Мать: ?

Бракосочетание
10.02.1908

Муж: Небылицын Василий Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1909

Дочь: (Небылицына) Анна Васильева

Отец ребёнка: Небылицын Василий Ефимов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.08.1910

Дочь: (Небылицына) Надежда Васильева

Отец ребёнка: Небылицын Василий Ефимов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.01.1912

Дочь: (Небылицына) Мария Васильева

Отец ребёнка: Небылицын Василий Ефимов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.08.1913

Сын: Небылицын Иван Васильев

Отец ребёнка: Небылицын Василий Ефимов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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