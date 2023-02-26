Небылицына Пелагея Павлова
Место рожденияд.Новосельцы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Бракосочетание
10.02.1908
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1909
Дочь: (Небылицына) Анна Васильева
Отец ребёнка: Небылицын Василий Ефимов
Рождение ребёнка
12.08.1910
Дочь: (Небылицына) Надежда Васильева
Отец ребёнка: Небылицын Василий Ефимов
Рождение ребёнка
29.01.1912
Дочь: (Небылицына) Мария Васильева
Отец ребёнка: Небылицын Василий Ефимов
Рождение ребёнка
29.08.1913
Отец ребёнка: Небылицын Василий Ефимов
Смерть
Неизвестно