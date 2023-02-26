Губкина Анна Сергеева
Место рождения
Дата рождения05.12.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1887
Отец: Самсонов Сергей (Семёнов)
Мать: Ефимия (Богданова)
Бракосочетание
26.05.1906
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1908
Дочь: (Губкина) Марфа Александрова
Отец ребёнка: Губкин Александр Иванов
Рождение ребёнка
03.05.1910
Дочь: Мария Александрова
Отец ребёнка: Губкин Александр Иванов
Рождение ребёнка
24.02.1912
Сын: Василий Александров
Отец ребёнка: Губкин Александр Иванов
Рождение ребёнка
04.12.1914
Сын: Николай Александров
Отец ребёнка: Губкин Александр Иванов
Смерть
Неизвестно