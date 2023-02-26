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Губкина Анна Сергеева

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.12.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1887

Отец: Самсонов Сергей (Семёнов)

Мать: Ефимия (Богданова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.05.1906

Муж: Губкин Александр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1908

Дочь: (Губкина) Марфа Александрова

Отец ребёнка: Губкин Александр Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.05.1910

Дочь: Мария Александрова

Отец ребёнка: Губкин Александр Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.02.1912

Сын: Василий Александров

Отец ребёнка: Губкин Александр Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.12.1914

Сын: Николай Александров

Отец ребёнка: Губкин Александр Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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