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Губкин Александр Иванов

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.08.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1883

Отец: Губкин Иван Ефимов

Мать: Губкина Анна Кононова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.05.1906

Жена: Губкина Анна Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1908

Дочь: (Губкина) Марфа Александрова

Мать ребёнка: Губкина Анна Сергеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.05.1910

Дочь: Мария Александрова

Мать ребёнка: Губкина Анна Сергеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.02.1912

Сын: Василий Александров

Мать ребёнка: Губкина Анна Сергеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.12.1914

Сын: Николай Александров

Мать ребёнка: Губкина Анна Сергеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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