Губкин Александр Иванов
Место рождения
Дата рождения23.08.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1883
Отец: Губкин Иван Ефимов
Мать: Губкина Анна Кононова
Бракосочетание
26.05.1906
Жена: Губкина Анна Сергеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1908
Дочь: (Губкина) Марфа Александрова
Мать ребёнка: Губкина Анна Сергеева
Рождение ребёнка
03.05.1910
Дочь: Мария Александрова
Мать ребёнка: Губкина Анна Сергеева
Рождение ребёнка
24.02.1912
Сын: Василий Александров
Мать ребёнка: Губкина Анна Сергеева
Рождение ребёнка
04.12.1914
Сын: Николай Александров
Мать ребёнка: Губкина Анна Сергеева
Смерть
Неизвестно