Губкина Анна Кононова
Место рождения
Дата рождения10.12.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1860
Отец: Конон Иванов
Мать: Евдокия (Спиридонова)
Бракосочетание
12.07.1881
Муж: Губкин Иван Ефимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1883
Отец ребёнка: Губкин Иван Ефимов
Рождение ребёнка
27.03.1886
Дочь: Туркова Мария Иванова
Отец ребёнка: Губкин Иван Ефимов
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Губкин Иван Ефимов
Рождение ребёнка
05.12.1891
Отец ребёнка: Губкин Иван Ефимов
Рождение ребёнка
15.02.1896
Сын: Губкин Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Губкин Иван Ефимов
Рождение ребёнка
06.04.1901
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно