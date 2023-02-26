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Губкина Анна Кононова

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

10.12.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1860

Отец: Конон Иванов

Мать: Евдокия (Спиридонова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.07.1881

Муж: Губкин Иван Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1883

Сын: Губкин Александр Иванов

Отец ребёнка: Губкин Иван Ефимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.03.1886

Дочь: Туркова Мария Иванова

Отец ребёнка: Губкин Иван Ефимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Губкин Семён Иванович

Отец ребёнка: Губкин Иван Ефимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.12.1891

Сын: Губкин Николай Иванов

Отец ребёнка: Губкин Иван Ефимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.02.1896

Сын: Губкин Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Губкин Иван Ефимов

Рождение ребёнка
06.04.1901

Сын: Георгий (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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