Евдокия (Спиридонова)
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти28.12.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Спиридон Карпов
Мать: Анисия Данилова
Бракосочетание
10.11.1857
Муж: Конон Иванов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1860
Дочь: Губкина Анна Кононова
Отец ребёнка: Конон Иванов
Рождение ребёнка
16.03.1863
Дочь: Дария Кононова
Отец ребёнка: Конон Иванов
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Дария Арсениева
Отец ребёнка: Арсений Карпов
Рождение ребёнка
1866
Сын: Пётр Кононов
Отец ребёнка: Конон Иванов
Рождение ребёнка
27.10.1871
Сын: Стефан Кононов
Отец ребёнка: Конон Иванов
Рождение ребёнка
20.05.1874
Дочь: Елена Кононова
Отец ребёнка: Конон Иванов
Рождение ребёнка
26.05.1875
Сын: Нил Кононов
Отец ребёнка: Конон Иванов
Бракосочетание
04.02.1876
Муж: Арсений Карпов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.04.1877
Сын: Василий Арсениев
Отец ребёнка: Арсений Карпов
Рождение ребёнка
1880
Сын: Михаил Арсениев
Отец ребёнка: Арсений Карпов
Рождение ребёнка
17.09.1884
Дочь: Петрова Фёкла Арсениева
Отец ребёнка: Арсений Карпов
Рождение ребёнка
До 1884
Дочь: Фёкла Кононова
Отец ребёнка: Конон Иванов
Смерть
28.12.1912
Причина смерти: от старческой дряхлости