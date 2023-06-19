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Евдокия (Спиридонова)

Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1839

Дата смерти

28.12.1912

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Спиридон Карпов

Мать: Анисия Данилова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.11.1857

Муж: Конон Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1860

Дочь: Губкина Анна Кононова

Отец ребёнка: Конон Иванов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.03.1863

Дочь: Дария Кононова

Отец ребёнка: Конон Иванов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Дария Арсениева

Отец ребёнка: Арсений Карпов

Рождение ребёнка
1866

Сын: Пётр Кононов

Отец ребёнка: Конон Иванов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1871

Сын: Стефан Кононов

Отец ребёнка: Конон Иванов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.05.1874

Дочь: Елена Кононова

Отец ребёнка: Конон Иванов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.05.1875

Сын: Нил Кононов

Отец ребёнка: Конон Иванов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.02.1876

Муж: Арсений Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.04.1877

Сын: Василий Арсениев

Отец ребёнка: Арсений Карпов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Михаил Арсениев

Отец ребёнка: Арсений Карпов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.09.1884

Дочь: Петрова Фёкла Арсениева

Отец ребёнка: Арсений Карпов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1884

Дочь: Фёкла Кононова

Отец ребёнка: Конон Иванов

Смерть
28.12.1912
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от старческой дряхлости