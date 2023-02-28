Пётр Кононов
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти27.05.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Конон Иванов
Мать: Евдокия (Спиридонова)
Бракосочетание
05.02.1884
Жена: Макрина Корнилиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
27.05.1884
Причина смерти: убит
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище