Пётр Кононов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПётр Кононов

Пётр Кононов

avatar

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

27.05.1884

Пол

Мужской

Отец

1839 г.р.

Мать

1839 г.р.

Жена

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Конон Иванов

Мать: Евдокия (Спиридонова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.02.1884

Жена: Макрина Корнилиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
27.05.1884
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: убит
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close