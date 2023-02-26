Анисия Данилова
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.12.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1819
Отец: Даниил Кодратов
Мать: Параскева Ефремова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1836
Муж: Спиридон Карпов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Евдокия (Спиридонова)
Отец ребёнка: Спиридон Карпов
Рождение ребёнка
01.11.1842
Сын: Косьма Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Карпов
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.07.1846
Дочь: Мария Спиридонова
Отец ребёнка: Спиридон Карпов
Рождение ребёнка
22.05.1849
Сын: Леонтий Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Карпов
Рождение ребёнка
28.02.1852
Сын: Герасим Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Карпов
Рождение ребёнка
09.01.1855
Дочь: Андреева Татьяна Спиридонова
Отец ребёнка: Спиридон Карпов
д.Бабаевка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1857
Дочь: Харитина Спиридонова
Отец ребёнка: Спиридон Карпов
Рождение ребёнка
28.09.1857
Дочь: Устина Спиридонова
Отец ребёнка: Спиридон Карпов
Рождение ребёнка
До 1866
Дочь: Параскева Спиридонова
Отец ребёнка: Спиридон Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спиридон Карпов
Смерть
Неизвестно