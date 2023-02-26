Анисия Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия Данилова

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.12.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1819

Отец: Даниил Кодратов

Мать: Параскева Ефремова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1836

Муж: Спиридон Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Евдокия (Спиридонова)

Отец ребёнка: Спиридон Карпов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1842

Сын: Косьма Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Карпов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.07.1846

Дочь: Мария Спиридонова

Отец ребёнка: Спиридон Карпов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.05.1849

Сын: Леонтий Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Карпов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.02.1852

Сын: Герасим Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Карпов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.01.1855

Дочь: Андреева Татьяна Спиридонова

Отец ребёнка: Спиридон Карпов

д.Бабаевка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1857

Дочь: Харитина Спиридонова

Отец ребёнка: Спиридон Карпов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.09.1857

Дочь: Устина Спиридонова

Отец ребёнка: Спиридон Карпов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1866

Дочь: Параскева Спиридонова

Отец ребёнка: Спиридон Карпов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридон Карпов

Смерть
Неизвестно
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