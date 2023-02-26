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Параскева Ефремова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

07.06.1840

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1807

Дочь: Ирина Данилова

Отец ребёнка: Даниил Кодратов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1807

Дочь: Анна Данилова

Отец ребёнка: Даниил Кодратов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1808

Сын: Роман Данилов

Отец ребёнка: Даниил Кодратов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.12.1819

Дочь: Анисия Данилова

Отец ребёнка: Даниил Кодратов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.12.1822

Сын: Фёдор Данилов

Отец ребёнка: Даниил Кодратов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниил Кодратов

Смерть
07.06.1840
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
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