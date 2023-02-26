Параскева Ефремова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти07.06.1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1807
Дочь: Ирина Данилова
Отец ребёнка: Даниил Кодратов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1807
Дочь: Анна Данилова
Отец ребёнка: Даниил Кодратов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1808
Сын: Роман Данилов
Отец ребёнка: Даниил Кодратов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.12.1819
Дочь: Анисия Данилова
Отец ребёнка: Даниил Кодратов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.12.1822
Сын: Фёдор Данилов
Отец ребёнка: Даниил Кодратов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Даниил Кодратов
Смерть
07.06.1840
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.