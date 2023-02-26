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Даниил Кодратов

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1790

Дата смерти

18.06.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Кодратий Спиридонов

Мать: Ксения (Васильева)

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1807

Дочь: Ирина Данилова

Мать ребёнка: Параскева Ефремова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1807

Дочь: Анна Данилова

Мать ребёнка: Параскева Ефремова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1808

Сын: Роман Данилов

Мать ребёнка: Параскева Ефремова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.12.1819

Дочь: Анисия Данилова

Мать ребёнка: Параскева Ефремова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.12.1822

Сын: Фёдор Данилов

Мать ребёнка: Параскева Ефремова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Ефремова

Смерть
18.06.1835
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
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