Даниил Кодратов
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1790
Дата смерти18.06.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Кодратий Спиридонов
Мать: Ксения (Васильева)
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1807
Дочь: Ирина Данилова
Мать ребёнка: Параскева Ефремова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1807
Дочь: Анна Данилова
Мать ребёнка: Параскева Ефремова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1808
Сын: Роман Данилов
Мать ребёнка: Параскева Ефремова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.12.1819
Дочь: Анисия Данилова
Мать ребёнка: Параскева Ефремова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.12.1822
Сын: Фёдор Данилов
Мать ребёнка: Параскева Ефремова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Ефремова
Смерть
18.06.1835
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.