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Анна Данилова

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1790 г.р.

Мать

1789 г.р.

Муж

1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807

Отец: Даниил Кодратов

Мать: Параскева Ефремова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.07.1822

Муж: Савва Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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