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Леонтий Спиридонов

Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

22.05.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1849

Отец: Спиридон Карпов

Мать: Анисия Данилова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяния Иванова

Рождение ребёнка
1872

Сын: Морозов Роман Леонов

Мать ребёнка: Ульяния Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.05.1875

Сын: Иван Леонтиев

Мать ребёнка: Ульяния Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1878

Дочь: Ирина Леонтиева

Мать ребёнка: Ульяния Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.05.1880

Сын: Федосий Леонтиев

Мать ребёнка: Ульяния Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.09.1881

Дочь: Анна Леонова

Мать ребёнка: Ульяния Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1885

Сын: Тимофей Леонтиев

Мать ребёнка: Ульяния Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.04.1887

Сын: Яков Леонтиев

Мать ребёнка: Ульяния Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Матрона Леонтиева

Мать ребёнка: Ульяния Иванова

Рождение ребёнка
05.10.1892

Дочь: Устиния Леонтиева

Мать ребёнка: Ульяния Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.06.1899

Сын: Пётр Леонов

Мать ребёнка: Ульяния Иванова

Смерть
Неизвестно

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