Леонтий Спиридонов
Место рождения
Дата рождения22.05.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1849
Отец: Спиридон Карпов
Мать: Анисия Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяния Иванова
Рождение ребёнка
1872
Сын: Морозов Роман Леонов
Мать ребёнка: Ульяния Иванова
Рождение ребёнка
24.05.1875
Сын: Иван Леонтиев
Мать ребёнка: Ульяния Иванова
Рождение ребёнка
01.04.1878
Дочь: Ирина Леонтиева
Мать ребёнка: Ульяния Иванова
Рождение ребёнка
03.05.1880
Сын: Федосий Леонтиев
Мать ребёнка: Ульяния Иванова
Рождение ребёнка
14.09.1881
Дочь: Анна Леонова
Мать ребёнка: Ульяния Иванова
Рождение ребёнка
08.06.1885
Сын: Тимофей Леонтиев
Мать ребёнка: Ульяния Иванова
Рождение ребёнка
29.04.1887
Сын: Яков Леонтиев
Мать ребёнка: Ульяния Иванова
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Матрона Леонтиева
Мать ребёнка: Ульяния Иванова
Рождение ребёнка
05.10.1892
Дочь: Устиния Леонтиева
Мать ребёнка: Ульяния Иванова
Рождение ребёнка
24.06.1899
Сын: Пётр Леонов
Мать ребёнка: Ульяния Иванова
Смерть
Неизвестно