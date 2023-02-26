Ульяния Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1872
Сын: Морозов Роман Леонов
Отец ребёнка: Леонтий Спиридонов
Рождение ребёнка
24.05.1875
Сын: Иван Леонтиев
Отец ребёнка: Леонтий Спиридонов
Рождение ребёнка
01.04.1878
Дочь: Ирина Леонтиева
Отец ребёнка: Леонтий Спиридонов
Рождение ребёнка
03.05.1880
Сын: Федосий Леонтиев
Отец ребёнка: Леонтий Спиридонов
Рождение ребёнка
14.09.1881
Дочь: Анна Леонова
Отец ребёнка: Леонтий Спиридонов
Рождение ребёнка
08.06.1885
Сын: Тимофей Леонтиев
Отец ребёнка: Леонтий Спиридонов
Рождение ребёнка
29.04.1887
Сын: Яков Леонтиев
Отец ребёнка: Леонтий Спиридонов
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Матрона Леонтиева
Отец ребёнка: Леонтий Спиридонов
Рождение ребёнка
05.10.1892
Дочь: Устиния Леонтиева
Отец ребёнка: Леонтий Спиридонов
Рождение ребёнка
24.06.1899
Сын: Пётр Леонов
Отец ребёнка: Леонтий Спиридонов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтий Спиридонов
Смерть
Неизвестно