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Ульяния Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1872

Сын: Морозов Роман Леонов

Отец ребёнка: Леонтий Спиридонов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.05.1875

Сын: Иван Леонтиев

Отец ребёнка: Леонтий Спиридонов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1878

Дочь: Ирина Леонтиева

Отец ребёнка: Леонтий Спиридонов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.05.1880

Сын: Федосий Леонтиев

Отец ребёнка: Леонтий Спиридонов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.09.1881

Дочь: Анна Леонова

Отец ребёнка: Леонтий Спиридонов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1885

Сын: Тимофей Леонтиев

Отец ребёнка: Леонтий Спиридонов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.04.1887

Сын: Яков Леонтиев

Отец ребёнка: Леонтий Спиридонов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Матрона Леонтиева

Отец ребёнка: Леонтий Спиридонов

Рождение ребёнка
05.10.1892

Дочь: Устиния Леонтиева

Отец ребёнка: Леонтий Спиридонов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.06.1899

Сын: Пётр Леонов

Отец ребёнка: Леонтий Спиридонов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтий Спиридонов

Смерть
Неизвестно
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