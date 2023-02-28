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Яков Леонтиев

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Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

29.04.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1887

Отец: Леонтий Спиридонов

Мать: Ульяния Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
29.05.1905

Жена: Евдокия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1912

Сын: Сергей Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

д.Бабаевка Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
18.02.1914

Сын: Георгий Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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