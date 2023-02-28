Яков Леонтиев
Место рождения
Дата рождения29.04.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1887
Отец: Леонтий Спиридонов
Мать: Ульяния Иванова
Бракосочетание
29.05.1905
Жена: Евдокия Михайлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1912
Сын: Сергей Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
д.Бабаевка Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
18.02.1914
Сын: Георгий Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Смерть
Неизвестно