(Моисеенкова) Евдокия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Моисеенкова) Евдокия Михайлова

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Место рождения

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1848 г.р.

Мать

До 1848 г.р.

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Михаил Яковлев

Мать: Мария Семёнова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
29.05.1905

Муж: Яков Леонтиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1912

Сын: Сергей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Леонтиев

д.Бабаевка Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
18.02.1914

Сын: Георгий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Леонтиев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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