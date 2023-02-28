(Моисеенкова) Евдокия Михайлова
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Михаил Яковлев
Мать: Мария Семёнова
Бракосочетание
29.05.1905
Муж: Яков Леонтиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1912
Сын: Сергей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Леонтиев
д.Бабаевка Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
18.02.1914
Сын: Георгий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Леонтиев
Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно