Мария Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1848 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Яковлев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1873

Дочь: Пелагея Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Яковлев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Александра Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Яковлев

Рождение ребёнка
1879

Сын: Алексей Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Яковлев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1882

Сын: Михайлов Иван з

Отец ребёнка: Михаил Яковлев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.04.1885

Сын: Моисеенков Антоний Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Яковлев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Яковлев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1892

Сын: Стефан Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Яковлев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Яковлев

Смерть
Неизвестно
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