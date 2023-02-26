Мария Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
29.09.1873
Дочь: Пелагея Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Александра Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
1879
Сын: Алексей Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
03.12.1882
Сын: Михайлов Иван з
Отец ребёнка: Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
14.04.1885
Сын: Моисеенков Антоний Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
01.08.1892
Сын: Стефан Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Яковлев
Смерть
Неизвестно