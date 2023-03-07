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Моисеенков Антоний Михайлов

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Место рождения

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

14.04.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1885

Отец: Михаил Яковлев

Мать: Мария Семёнова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
03.11.1903

Жена: Моисеенкова Агафия (Романова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1905

Дочь: Федора Антонова

Мать ребёнка: Моисеенкова Агафия (Романова)

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1906

Сын: Моисеенков Алексей Антонов

Мать ребёнка: Моисеенкова Агафия (Романова)

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1911

Сын: Моисеенков Александр Антонов

Мать ребёнка: Моисеенкова Агафия (Романова)

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1913

Сын: Моисеенков Терентий Антонов

Мать ребёнка: Моисеенкова Агафия (Романова)

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Военная служба
1915
173-й пехотный Каменецкий полк
Военная служба
1915
ст. унтер-офицер 120-й пехотный Серпуховский полк
Рождение ребёнка
21.05.1916

Дочь: Елена Антонова

Мать ребёнка: Моисеенкова Агафия (Романова)

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1919

Сын: Моисеенко Николай Антонович

Мать ребёнка: Моисеенкова Агафия (Романова)

Смоленская обл., Демидовский р-н, Дубровский с\с
Смерть
Неизвестно
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