Моисеенков Антоний Михайлов
Место рождения
Дата рождения14.04.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1885
Отец: Михаил Яковлев
Мать: Мария Семёнова
Бракосочетание
03.11.1903
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1905
Дочь: Федора Антонова
Мать ребёнка: Моисеенкова Агафия (Романова)
Рождение ребёнка
12.03.1906
Сын: Моисеенков Алексей Антонов
Мать ребёнка: Моисеенкова Агафия (Романова)
Рождение ребёнка
11.03.1911
Сын: Моисеенков Александр Антонов
Мать ребёнка: Моисеенкова Агафия (Романова)
Рождение ребёнка
10.03.1913
Сын: Моисеенков Терентий Антонов
Мать ребёнка: Моисеенкова Агафия (Романова)
Военная служба
1915
173-й пехотный Каменецкий полк
Военная служба
1915
ст. унтер-офицер 120-й пехотный Серпуховский полк
Рождение ребёнка
21.05.1916
Дочь: Елена Антонова
Мать ребёнка: Моисеенкова Агафия (Романова)
Рождение ребёнка
1919
Сын: Моисеенко Николай Антонович
Мать ребёнка: Моисеенкова Агафия (Романова)
Смоленская обл., Демидовский р-н, Дубровский с\с
Смерть
Неизвестно