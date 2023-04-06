Моисеенкова Агафия (Романова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеенкова Агафия (Романова)

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

09.02.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1886

Отец: Роман (Филонов)

Мать: Мария Артёмова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
03.11.1903

Муж: Моисеенков Антоний Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1905

Дочь: Федора Антонова

Отец ребёнка: Моисеенков Антоний Михайлов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1906

Сын: Моисеенков Алексей Антонов

Отец ребёнка: Моисеенков Антоний Михайлов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1911

Сын: Моисеенков Александр Антонов

Отец ребёнка: Моисеенков Антоний Михайлов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1913

Сын: Моисеенков Терентий Антонов

Отец ребёнка: Моисеенков Антоний Михайлов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1916

Дочь: Елена Антонова

Отец ребёнка: Моисеенков Антоний Михайлов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1919

Сын: Моисеенко Николай Антонович

Отец ребёнка: Моисеенков Антоний Михайлов

Смоленская обл., Демидовский р-н, Дубровский с\с
Смерть
Неизвестно
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