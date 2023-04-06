Моисеенкова Агафия (Романова)
Место рождения
Дата рождения09.02.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1886
Отец: Роман (Филонов)
Мать: Мария Артёмова
Бракосочетание
03.11.1903
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1905
Дочь: Федора Антонова
Отец ребёнка: Моисеенков Антоний Михайлов
Рождение ребёнка
12.03.1906
Сын: Моисеенков Алексей Антонов
Отец ребёнка: Моисеенков Антоний Михайлов
Рождение ребёнка
11.03.1911
Сын: Моисеенков Александр Антонов
Отец ребёнка: Моисеенков Антоний Михайлов
Рождение ребёнка
10.03.1913
Сын: Моисеенков Терентий Антонов
Отец ребёнка: Моисеенков Антоний Михайлов
Рождение ребёнка
21.05.1916
Дочь: Елена Антонова
Отец ребёнка: Моисеенков Антоний Михайлов
Рождение ребёнка
1919
Сын: Моисеенко Николай Антонович
Отец ребёнка: Моисеенков Антоний Михайлов
Смоленская обл., Демидовский р-н, Дубровский с\с
Смерть
Неизвестно