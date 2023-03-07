Роман (Филонов)
Место рождения
Дата рождения20.09.1846
Дата смерти09.02.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1846
Отец: Феофилакт (Филон) Андреев
Мать: Марфа Прохорова
Бракосочетание
08.06.1864
Жена: Мария Артёмова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867
Сын: Стефан Романов
Мать ребёнка: Мария Артёмова
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Евдокия Романова
Мать ребёнка: Мария Артёмова
Рождение ребёнка
07.09.1872
Дочь: Попова (петрова) Анна Романова
Мать ребёнка: Мария Артёмова
Рождение ребёнка
15.02.1875
Дочь: Марина Романова
Мать ребёнка: Мария Артёмова
Рождение ребёнка
11.07.1877
Дочь: Мария Романова
Мать ребёнка: Мария Артёмова
Рождение ребёнка
27.07.1880
Сын: Иван Романов
Мать ребёнка: Мария Артёмова
Рождение ребёнка
19.12.1882
Сын: Пётр Романов
Мать ребёнка: Мария Артёмова
Рождение ребёнка
09.02.1886
Дочь: Моисеенкова Агафия (Романова)
Мать ребёнка: Мария Артёмова
Рождение ребёнка
06.09.1890
Дочь: Елизавета Романова
Мать ребёнка: Мария Артёмова
Смерть
09.02.1910