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Роман (Филонов)

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.09.1846

Дата смерти

09.02.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1846

Отец: Феофилакт (Филон) Андреев

Мать: Марфа Прохорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.06.1864

Жена: Мария Артёмова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Стефан Романов

Мать ребёнка: Мария Артёмова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Евдокия Романова

Мать ребёнка: Мария Артёмова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1872

Дочь: Попова (петрова) Анна Романова

Мать ребёнка: Мария Артёмова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1875

Дочь: Марина Романова

Мать ребёнка: Мария Артёмова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1877

Дочь: Мария Романова

Мать ребёнка: Мария Артёмова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1880

Сын: Иван Романов

Мать ребёнка: Мария Артёмова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.12.1882

Сын: Пётр Романов

Мать ребёнка: Мария Артёмова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1886

Дочь: Моисеенкова Агафия (Романова)

Мать ребёнка: Мария Артёмова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1890

Дочь: Елизавета Романова

Мать ребёнка: Мария Артёмова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
09.02.1910
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
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