Евдокия Романова
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти24.04.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Роман (Филонов)
Мать: Мария Артёмова
Бракосочетание
25.05.1887
Муж: Иван Семёнов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1888
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Иван Семёнов
Рождение ребёнка
19.07.1891
Дочь: Мария Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Семёнов
Рождение ребёнка
17.04.1894
Сын: Семён Иванов
Отец ребёнка: Иван Семёнов
Смерть
24.04.1894
Причина смерти: от родов
Похороны
Неизвестно
на Дедовском кладбище