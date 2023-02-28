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Евдокия Романова

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1870

Дата смерти

24.04.1894

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Роман (Филонов)

Мать: Мария Артёмова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.05.1887

Муж: Иван Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1888

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1891

Дочь: Мария Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.04.1894

Сын: Семён Иванов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
24.04.1894
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от родов
Похороны
Неизвестно
на Дедовском кладбище
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