Иван Семёнов
Место рождения
Дата рождения25.05.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.05.1887
Жена: Евдокия Романова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1888
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Романова
Рождение ребёнка
19.07.1891
Дочь: Мария Иоаннова
Мать ребёнка: Евдокия Романова
Рождение ребёнка
17.04.1894
Сын: Семён Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Романова
Рождение ребёнка
14.08.1895
Сын: Андрей Иоаннов
Мать ребёнка: Ксения Антонова
Рождение ребёнка
06.10.1896
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Ксения Антонова
Рождение ребёнка
20.06.1898
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Ксения Антонова
Рождение ребёнка
26.05.1900
Дочь: Феодосия Иоаннова
Мать ребёнка: Ксения Антонова
Рождение ребёнка
23.05.1902
Дочь: Ефросиния Иванова
Мать ребёнка: Ксения Антонова
Рождение ребёнка
05.08.1905
Сын: Александр Иванов
Мать ребёнка: Ксения Антонова
Рождение ребёнка
03.04.1907
Дочь: Акилина Иоаннова
Мать ребёнка: Ксения Антонова
Рождение ребёнка
05.11.1908
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Ксения Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Антонова
Смерть
Неизвестно