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Иван Семёнов

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

25.05.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1870 г.р.
До 1877 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.05.1887

Жена: Евдокия Романова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1888

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Романова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1891

Дочь: Мария Иоаннова

Мать ребёнка: Евдокия Романова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.04.1894

Сын: Семён Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Романова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1895

Сын: Андрей Иоаннов

Мать ребёнка: Ксения Антонова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.10.1896

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Ксения Антонова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1898

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Ксения Антонова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1900

Дочь: Феодосия Иоаннова

Мать ребёнка: Ксения Антонова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.05.1902

Дочь: Ефросиния Иванова

Мать ребёнка: Ксения Антонова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1905

Сын: Александр Иванов

Мать ребёнка: Ксения Антонова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.04.1907

Дочь: Акилина Иоаннова

Мать ребёнка: Ксения Антонова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1908

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Ксения Антонова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Антонова

Смерть
Неизвестно
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