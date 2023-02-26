Ксения Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсения Антонова

Ксения Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Семёнов

Рождение ребёнка
14.08.1895

Сын: Андрей Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.10.1896

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1898

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1900

Дочь: Феодосия Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.05.1902

Дочь: Ефросиния Иванова

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1905

Сын: Александр Иванов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.04.1907

Дочь: Акилина Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1908

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.