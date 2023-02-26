Ксения Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Семёнов
Рождение ребёнка
14.08.1895
Сын: Андрей Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Семёнов
Рождение ребёнка
06.10.1896
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Семёнов
Рождение ребёнка
20.06.1898
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Семёнов
Рождение ребёнка
26.05.1900
Дочь: Феодосия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Семёнов
Рождение ребёнка
23.05.1902
Дочь: Ефросиния Иванова
Отец ребёнка: Иван Семёнов
Рождение ребёнка
05.08.1905
Сын: Александр Иванов
Отец ребёнка: Иван Семёнов
Рождение ребёнка
03.04.1907
Дочь: Акилина Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Семёнов
Рождение ребёнка
05.11.1908
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Иван Семёнов
Смерть
Неизвестно