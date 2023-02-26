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Мария Артёмова

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Место рождения

д.Платова Сосна Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: ?

Мать: ?

д.Платова Сосна Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.06.1864

Муж: Роман (Филонов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Стефан Романов

Отец ребёнка: Роман (Филонов)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Евдокия Романова

Отец ребёнка: Роман (Филонов)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1872

Дочь: Попова (петрова) Анна Романова

Отец ребёнка: Роман (Филонов)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1875

Дочь: Марина Романова

Отец ребёнка: Роман (Филонов)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1877

Дочь: Мария Романова

Отец ребёнка: Роман (Филонов)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1880

Сын: Иван Романов

Отец ребёнка: Роман (Филонов)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.12.1882

Сын: Пётр Романов

Отец ребёнка: Роман (Филонов)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1886

Дочь: Моисеенкова Агафия (Романова)

Отец ребёнка: Роман (Филонов)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1890

Дочь: Елизавета Романова

Отец ребёнка: Роман (Филонов)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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