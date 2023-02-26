Мария Артёмова
Место рожденияд.Платова Сосна Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.06.1864
Муж: Роман (Филонов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867
Сын: Стефан Романов
Отец ребёнка: Роман (Филонов)
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Евдокия Романова
Отец ребёнка: Роман (Филонов)
Рождение ребёнка
07.09.1872
Дочь: Попова (петрова) Анна Романова
Отец ребёнка: Роман (Филонов)
Рождение ребёнка
15.02.1875
Дочь: Марина Романова
Отец ребёнка: Роман (Филонов)
Рождение ребёнка
11.07.1877
Дочь: Мария Романова
Отец ребёнка: Роман (Филонов)
Рождение ребёнка
27.07.1880
Сын: Иван Романов
Отец ребёнка: Роман (Филонов)
Рождение ребёнка
19.12.1882
Сын: Пётр Романов
Отец ребёнка: Роман (Филонов)
Рождение ребёнка
09.02.1886
Дочь: Моисеенкова Агафия (Романова)
Отец ребёнка: Роман (Филонов)
Рождение ребёнка
06.09.1890
Дочь: Елизавета Романова
Отец ребёнка: Роман (Филонов)
Смерть
Неизвестно