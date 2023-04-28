Иван Романов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Романов

Иван Романов

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

27.07.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1880

Отец: Роман (Филонов)

Мать: Мария Артёмова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
29.01.1907

Жена: Параскева Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1908

Сын: Фёдор Иоаннов

Мать ребёнка: Параскева Ефимова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1909

Сын: Михаил Иванов

Мать ребёнка: Параскева Ефимова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.09.1911

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Параскева Ефимова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1914

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Параскева Ефимова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close