Иван Романов
Место рождения
Дата рождения27.07.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1880
Отец: Роман (Филонов)
Мать: Мария Артёмова
Бракосочетание
29.01.1907
Жена: Параскева Ефимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1908
Сын: Фёдор Иоаннов
Мать ребёнка: Параскева Ефимова
Рождение ребёнка
10.01.1909
Сын: Михаил Иванов
Мать ребёнка: Параскева Ефимова
Рождение ребёнка
27.09.1911
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Параскева Ефимова
Рождение ребёнка
01.01.1914
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Параскева Ефимова
Смерть
Неизвестно