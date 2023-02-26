Попова (Петрова) Анна Романова
Место рождения
Дата рождения07.09.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1872
Отец: Роман (Филонов)
Мать: Мария Артёмова
Бракосочетание
10.02.1891
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1892
Дочь: (Попова) Пелагея Петрова
Отец ребёнка: Попов (Петров) Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
28.06.1893
Сын: Попов Андрей ст.
Отец ребёнка: Попов (Петров) Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
10.01.1898
Дочь: (Попова) Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Попов (Петров) Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
22.09.1900
Сын: Попов Андрей Петров
Отец ребёнка: Попов (Петров) Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
11.06.1903
Сын: Попов (Петров) Иоанн Петров
Отец ребёнка: Попов (Петров) Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
02.09.1904
Дочь: Елизавета Петрова
Отец ребёнка: Попов (Петров) Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
12.05.1907
Дочь: (Петрова) Александра Петрова
Отец ребёнка: Попов (Петров) Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
18.10.1909
Дочь: (Попова) Параскева Петрова
Отец ребёнка: Попов (Петров) Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
07.06.1915
Сын: Попов Василий Петров
Отец ребёнка: Попов (Петров) Пётр Алексеев
Смерть
Неизвестно