Попова (Петрова) Анна Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Петрова) Анна Романова

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

07.09.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1872

Отец: Роман (Филонов)

Мать: Мария Артёмова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.02.1891

Муж: Попов (Петров) Пётр Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1892

Дочь: (Попова) Пелагея Петрова

Отец ребёнка: Попов (Петров) Пётр Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1893

Сын: Попов Андрей ст.

Отец ребёнка: Попов (Петров) Пётр Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1898

Дочь: (Попова) Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Попов (Петров) Пётр Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.09.1900

Сын: Попов Андрей Петров

Отец ребёнка: Попов (Петров) Пётр Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1903

Сын: Попов (Петров) Иоанн Петров

Отец ребёнка: Попов (Петров) Пётр Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.09.1904

Дочь: Елизавета Петрова

Отец ребёнка: Попов (Петров) Пётр Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.05.1907

Дочь: (Петрова) Александра Петрова

Отец ребёнка: Попов (Петров) Пётр Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.10.1909

Дочь: (Попова) Параскева Петрова

Отец ребёнка: Попов (Петров) Пётр Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.06.1915

Сын: Попов Василий Петров

Отец ребёнка: Попов (Петров) Пётр Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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