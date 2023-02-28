Попов (Петров) Пётр Алексеев
Место рождения
Дата рождения23.08.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1873
Отец: Алексей Алексеев
Мать: Ксения Давидова
Бракосочетание
10.02.1891
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1892
Дочь: Пелагея Петрова
Мать ребёнка: Попова (петрова) Анна Романова
Рождение ребёнка
28.06.1893
Сын: Попов Андрей ст.
Мать ребёнка: Попова (петрова) Анна Романова
Рождение ребёнка
10.01.1898
Дочь: Татьяна Петрова
Мать ребёнка: Попова (петрова) Анна Романова
Рождение ребёнка
22.09.1900
Сын: Попов Андрей Петров
Мать ребёнка: Попова (петрова) Анна Романова
Рождение ребёнка
11.06.1903
Сын: Попов (петров) Иоанн Петров
Мать ребёнка: Попова (петрова) Анна Романова
Рождение ребёнка
02.09.1904
Дочь: Елизавета Петрова
Мать ребёнка: Попова (петрова) Анна Романова
Рождение ребёнка
12.05.1907
Дочь: Александра Петрова
Мать ребёнка: Попова (петрова) Анна Романова
Рождение ребёнка
18.10.1909
Дочь: Параскева Петрова
Мать ребёнка: Попова (петрова) Анна Романова
Рождение ребёнка
07.06.1915
Сын: Попов Василий Петров
Мать ребёнка: Попова (петрова) Анна Романова
Смерть
Неизвестно