Попов (Петров) Пётр Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов (Петров) Пётр Алексеев

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Место рождения

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

23.08.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1873

Отец: Алексей Алексеев

Мать: Ксения Давидова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.02.1891

Жена: Попова (петрова) Анна Романова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1892

Дочь: Пелагея Петрова

Мать ребёнка: Попова (петрова) Анна Романова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1893

Сын: Попов Андрей ст.

Мать ребёнка: Попова (петрова) Анна Романова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1898

Дочь: Татьяна Петрова

Мать ребёнка: Попова (петрова) Анна Романова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.09.1900

Сын: Попов Андрей Петров

Мать ребёнка: Попова (петрова) Анна Романова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1903

Сын: Попов (петров) Иоанн Петров

Мать ребёнка: Попова (петрова) Анна Романова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.09.1904

Дочь: Елизавета Петрова

Мать ребёнка: Попова (петрова) Анна Романова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.05.1907

Дочь: Александра Петрова

Мать ребёнка: Попова (петрова) Анна Романова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.10.1909

Дочь: Параскева Петрова

Мать ребёнка: Попова (петрова) Анна Романова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.06.1915

Сын: Попов Василий Петров

Мать ребёнка: Попова (петрова) Анна Романова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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