Ксения Давидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Давидова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

01.10.1903

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1871

Сын: Фёдор Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.08.1873

Сын: Попов (петров) Пётр Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1874

Дочь: Татьяна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1875

Дочь: Устиния Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1878

Дочь: Корнеева Мария Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1878

Дочь: Федора Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1880

Сын: Тимофей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1882

Сын: Алёшин (алексеев) Арсений Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1886

Дочь: Васса Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.06.1890

Сын: Тихон Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1892

Сын: Константин Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.07.1893

Дочь: Марфа Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Алексеев

Смерть
01.10.1903
Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
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