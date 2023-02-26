Ксения Давидова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смерти01.10.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1871
Сын: Фёдор Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Алексеев
Рождение ребёнка
23.08.1873
Сын: Попов (петров) Пётр Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Алексеев
Рождение ребёнка
10.01.1874
Дочь: Татьяна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Алексеев
Рождение ребёнка
25.09.1875
Дочь: Устиния Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Алексеев
Рождение ребёнка
07.02.1878
Дочь: Корнеева Мария Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Алексеев
Рождение ребёнка
07.02.1878
Дочь: Федора Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Алексеев
Рождение ребёнка
01.06.1880
Сын: Тимофей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Алексеев
Рождение ребёнка
27.10.1882
Сын: Алёшин (алексеев) Арсений Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Алексеев
Рождение ребёнка
20.07.1886
Дочь: Васса Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Алексеев
Рождение ребёнка
16.06.1890
Сын: Тихон Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Алексеев
Рождение ребёнка
20.05.1892
Сын: Константин Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Алексеев
Рождение ребёнка
03.07.1893
Дочь: Марфа Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Алексеев
Смерть
01.10.1903