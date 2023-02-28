Алёшин (Алексеев) Арсений Алексеев
Место рождения
Дата рождения27.10.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1882
Отец: Алексей Алексеев
Мать: Ксения Давидова
Бракосочетание
03.02.1902
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1904
Дочь: Анастасия Арсениева
Мать ребёнка: Алёшина Василиса (Васса) Дмитриева
Рождение ребёнка
26.09.1909
Сын: Алёшин Иван Арсениев
Мать ребёнка: Алёшина Василиса (Васса) Дмитриева
Рождение ребёнка
18.11.1912
Сын: Алёшин Николай Арсеньевич
Мать ребёнка: Алёшина Василиса (Васса) Дмитриева
Рождение ребёнка
13.10.1915
Дочь: Анна Арсениева
Мать ребёнка: Алёшина Василиса (Васса) Дмитриева
Военная служба
1917
ст. унтер-офицер 136 зап. батальон 10 рота
Смерть
Неизвестно