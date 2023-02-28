Алёшин (Алексеев) Арсений Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алёшин (Алексеев) Арсений Алексеев

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Место рождения

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

27.10.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1882

Отец: Алексей Алексеев

Мать: Ксения Давидова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
03.02.1902

Жена: Алёшина Василиса (Васса) Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1904

Дочь: Анастасия Арсениева

Мать ребёнка: Алёшина Василиса (Васса) Дмитриева

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.09.1909

Сын: Алёшин Иван Арсениев

Мать ребёнка: Алёшина Василиса (Васса) Дмитриева

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.11.1912

Сын: Алёшин Николай Арсеньевич

Мать ребёнка: Алёшина Василиса (Васса) Дмитриева

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.10.1915

Дочь: Анна Арсениева

Мать ребёнка: Алёшина Василиса (Васса) Дмитриева

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Военная служба
1917
ст. унтер-офицер 136 зап. батальон 10 рота
Смерть
Неизвестно
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