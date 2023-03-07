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Корнеева Мария Алексеева

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Место рождения

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

07.02.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1878

Отец: Алексей Алексеев

Мать: Ксения Давидова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.10.1896

Муж: Корнеев Пётр Корнилиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1897

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Корнеев Пётр Корнилиев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1898

Дочь: Васса Петрова

Отец ребёнка: Корнеев Пётр Корнилиев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1900

Сын: Корнеев Глеб Петров

Отец ребёнка: Корнеев Пётр Корнилиев

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1901

Сын: Корнеев Ефимий Петров

Отец ребёнка: Корнеев Пётр Корнилиев

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1903

Дочь: Ульяния Петрова

Отец ребёнка: Корнеев Пётр Корнилиев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1904

Дочь: Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Корнеев Пётр Корнилиев

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1907

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Корнеев Пётр Корнилиев

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1908

Дочь: Агрипина Петрова

Отец ребёнка: Корнеев Пётр Корнилиев

д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1909

Сын: Корнеева Наталия Петрова

Отец ребёнка: Корнеев Пётр Корнилиев

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1912

Дочь: Ирина Петрова

Отец ребёнка: Корнеев Пётр Корнилиев

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1915

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Корнеев Пётр Корнилиев

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1916

Сын: Корнеев Григорий Петров

Отец ребёнка: Корнеев Пётр Корнилиев

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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