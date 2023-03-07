Корнеева Мария Алексеева
Место рождения
Дата рождения07.02.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1878
Отец: Алексей Алексеев
Мать: Ксения Давидова
Бракосочетание
23.10.1896
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1897
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Корнеев Пётр Корнилиев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1898
Дочь: Васса Петрова
Отец ребёнка: Корнеев Пётр Корнилиев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1900
Сын: Корнеев Глеб Петров
Отец ребёнка: Корнеев Пётр Корнилиев
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1901
Отец ребёнка: Корнеев Пётр Корнилиев
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1903
Дочь: Ульяния Петрова
Отец ребёнка: Корнеев Пётр Корнилиев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1904
Дочь: Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Корнеев Пётр Корнилиев
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1907
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Корнеев Пётр Корнилиев
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1908
Дочь: Агрипина Петрова
Отец ребёнка: Корнеев Пётр Корнилиев
д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1909
Отец ребёнка: Корнеев Пётр Корнилиев
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1912
Дочь: Ирина Петрова
Отец ребёнка: Корнеев Пётр Корнилиев
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1915
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Корнеев Пётр Корнилиев
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1916
Отец ребёнка: Корнеев Пётр Корнилиев
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно