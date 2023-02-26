(Корнеева) Агрипина Петрова
Место рожденияд.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.06.1908
Дата смерти06.05.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1908
Отец: Корнеев Пётр Корнилиев
Мать: Корнеева Мария Алексеева
д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.05.1909
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.