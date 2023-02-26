(Корнеева) Агрипина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Корнеева) Агрипина Петрова

(Корнеева) Агрипина Петрова

avatar

Место рождения

д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.06.1908

Дата смерти

06.05.1909

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1908

Отец: Корнеев Пётр Корнилиев

Мать: Корнеева Мария Алексеева

д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.05.1909
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close