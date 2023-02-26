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(Корнеева) Анна Петрова

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Место рождения

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.02.1907

Дата смерти

25.09.1909

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
01.02.1907

Отец: Корнеев Пётр Корнилиев

Мать: Корнеева Мария Алексеева

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.09.1909
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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