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Фёдор Алексеев

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Место рождения

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

08.02.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1871

Отец: Алексей Алексеев

Мать: Ксения Давидова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1890

Сын: Максим Фёдоров

Мать ребёнка: Ксения Давидова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.11.1891

Сын: Григорий Фёдоров

Мать ребёнка: Ксения Давидова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1894

Дочь: Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Ксения Давидова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1896

Дочь: Александра Фёдорова

Мать ребёнка: Ксения Давидова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.06.1897

Дочь: Ефросиния Фёдорова

Мать ребёнка: Ксения Давидова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1898

Дочь: Марфа Фёдорова

Мать ребёнка: Ксения Давидова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1903

Дочь: Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Ксения Давидова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1905

Дочь: Александра Фёдорова

Мать ребёнка: Ксения Давидова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1908

Сын: Владимир Фёдоров

Мать ребёнка: Ксения Давидова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.07.1909

Дочь: Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Ксения Давидова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.05.1912

Сын: Андрей Фёдоров

Мать ребёнка: Ксения Давидова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1914

Дочь: Анастасия Фёдорова

Мать ребёнка: Ксения Давидова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.04.1916

Сын: Георгий Фёдоров

Мать ребёнка: Ксения Давидова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Давидова

Смерть
Неизвестно
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