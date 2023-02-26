Мария Фёдорова
Место рождения
Дата рождения20.01.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1894
Отец: Фёдор Алексеев
Мать: Ксения Давидова
Бракосочетание
15.02.1913
Муж: Григорий Дмитриев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.01.1914
Дочь: Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Дмитриев
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно