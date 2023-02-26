Мария Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Фёдорова

Мария Фёдорова

Место рождения

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.01.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1894

Отец: Фёдор Алексеев

Мать: Ксения Давидова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
15.02.1913

Муж: Григорий Дмитриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.01.1914

Дочь: Татьяна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Дмитриев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.