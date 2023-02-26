Ксения Давидова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1890
Сын: Максим Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Алексеев
Рождение ребёнка
23.11.1891
Сын: Григорий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Алексеев
Рождение ребёнка
20.01.1894
Дочь: Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Алексеев
Рождение ребёнка
23.06.1896
Дочь: Александра Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Алексеев
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.06.1897
Дочь: Ефросиния Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Алексеев
Рождение ребёнка
28.08.1898
Дочь: Марфа Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Алексеев
Рождение ребёнка
30.01.1903
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Алексеев
Рождение ребёнка
05.11.1905
Дочь: Александра Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Алексеев
Рождение ребёнка
11.07.1908
Сын: Владимир Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Алексеев
Рождение ребёнка
15.07.1909
Дочь: Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Алексеев
Рождение ребёнка
15.05.1912
Сын: Андрей Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Алексеев
Рождение ребёнка
02.03.1914
Дочь: Анастасия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Алексеев
Рождение ребёнка
07.04.1916
Сын: Георгий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Алексеев
Смерть
Неизвестно