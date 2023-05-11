Григорий Дмитриев
Место рождения
Дата рождения18.11.1891
Дата смерти02.06.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1891
Отец: Дмитрий Иванов
Мать: Параскева (Феофилактова)
Бракосочетание
15.02.1913
Жена: Мария Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.01.1914
Дочь: Татьяна Григорьева
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
Смерть
02.06.1914
Причина смерти: от чахотки