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Григорий Дмитриев

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

18.11.1891

Дата смерти

02.06.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1891

Отец: Дмитрий Иванов

Мать: Параскева (Феофилактова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
15.02.1913

Жена: Мария Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.01.1914

Дочь: Татьяна Григорьева

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
02.06.1914
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
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