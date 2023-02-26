Марфа Прохорова
Место рожденияд.Мордашки 4-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1826
Дата смерти26.02.1882
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Прохор Данилов
Мать: Параскева Давидова
д.Мордашки 4-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.05.1843
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.09.1846
Сын: Роман (Филонов)
Отец ребёнка: Феофилакт (Филон) Андреев
Рождение ребёнка
28.05.1849
Дочь: Феодосия (Филонова)
Отец ребёнка: Феофилакт (Филон) Андреев
Рождение ребёнка
30.09.1850
Сын: Андрей Феофилактов
Отец ребёнка: Феофилакт (Филон) Андреев
Рождение ребёнка
17.10.1853
Дочь: Параскева (Феофилактова)
Отец ребёнка: Феофилакт (Филон) Андреев
Рождение ребёнка
09.06.1856
Дочь: Акилина ст
Отец ребёнка: Феофилакт (Филон) Андреев
Рождение ребёнка
04.07.1857
Дочь: Марфа Феофилактова
Отец ребёнка: Феофилакт (Филон) Андреев
Рождение ребёнка
05.03.1860
Дочь: Тимофеева Дария Феофилактова
Отец ребёнка: Феофилакт (Филон) Андреев
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Акилина (Филонова)
Отец ребёнка: Феофилакт (Филон) Андреев
Рождение ребёнка
1866
Сын: Борунов Алексей (Филонов)
Отец ребёнка: Феофилакт (Филон) Андреев
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Ирина Феофилактова
Отец ребёнка: Феофилакт (Филон) Андреев
Смерть
26.02.1882