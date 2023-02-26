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Марфа Прохорова

Место рождения

д.Мордашки 4-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1826

Дата смерти

26.02.1882

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Прохор Данилов

Мать: Параскева Давидова

д.Мордашки 4-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.05.1843

Муж: Феофилакт (Филон) Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.09.1846

Сын: Роман (Филонов)

Отец ребёнка: Феофилакт (Филон) Андреев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.05.1849

Дочь: Феодосия (Филонова)

Отец ребёнка: Феофилакт (Филон) Андреев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1850

Сын: Андрей Феофилактов

Отец ребёнка: Феофилакт (Филон) Андреев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.10.1853

Дочь: Параскева (Феофилактова)

Отец ребёнка: Феофилакт (Филон) Андреев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.06.1856

Дочь: Акилина ст

Отец ребёнка: Феофилакт (Филон) Андреев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.07.1857

Дочь: Марфа Феофилактова

Отец ребёнка: Феофилакт (Филон) Андреев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1860

Дочь: Тимофеева Дария Феофилактова

Отец ребёнка: Феофилакт (Филон) Андреев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Акилина (Филонова)

Отец ребёнка: Феофилакт (Филон) Андреев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1866

Сын: Борунов Алексей (Филонов)

Отец ребёнка: Феофилакт (Филон) Андреев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Ирина Феофилактова

Отец ребёнка: Феофилакт (Филон) Андреев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
26.02.1882
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
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