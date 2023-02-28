Ирина Феофилактова
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Феофилакт (Филон) Андреев
Мать: Марфа Прохорова
Бракосочетание
02.06.1886
Муж: Михаил Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1887
Дочь: Пелагея Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
08.01.1890
Дочь: Татьяна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
13.09.1891
Дочь: София Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
26.01.1894
Сын: Мария ст
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
21.02.1895
Дочь: Евфросиния Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
19.04.1896
Дочь: Александра Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
26.04.1899
Дочь: Елена Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
08.11.1901
Дочь: Матрона Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
18.02.1904
Сын: Георгий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
28.04.1905
Дочь: Мавра Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
16.07.1906
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Смерть
Неизвестно