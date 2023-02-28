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Ирина Феофилактова

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Феофилакт (Филон) Андреев

Мать: Марфа Прохорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.06.1886

Муж: Михаил Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1887

Дочь: Пелагея Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.01.1890

Дочь: Татьяна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.09.1891

Дочь: София Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.01.1894

Сын: Мария ст

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.02.1895

Дочь: Евфросиния Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.04.1896

Дочь: Александра Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.04.1899

Дочь: Елена Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.11.1901

Дочь: Матрона Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.02.1904

Сын: Георгий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.04.1905

Дочь: Мавра Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1906

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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