Феофилакт (Филон) Андреев
Место рождения
Дата рождения07.03.1825
Дата смерти17.03.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1825
Отец: Андрей Леонов
Мать: Параскева (Илларионова)
Бракосочетание
31.05.1843
Жена: Марфа Прохорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.09.1846
Сын: Роман (Филонов)
Мать ребёнка: Марфа Прохорова
Рождение ребёнка
28.05.1849
Дочь: Феодосия (Филонова)
Мать ребёнка: Марфа Прохорова
Рождение ребёнка
30.09.1850
Сын: Андрей Феофилактов
Мать ребёнка: Марфа Прохорова
Рождение ребёнка
17.10.1853
Дочь: Параскева (Феофилактова)
Мать ребёнка: Марфа Прохорова
Рождение ребёнка
09.06.1856
Дочь: Акилина ст
Мать ребёнка: Марфа Прохорова
Рождение ребёнка
04.07.1857
Дочь: Марфа Феофилактова
Мать ребёнка: Марфа Прохорова
Рождение ребёнка
05.03.1860
Дочь: Тимофеева Дария Феофилактова
Мать ребёнка: Марфа Прохорова
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Акилина (Филонова)
Мать ребёнка: Марфа Прохорова
Рождение ребёнка
1866
Сын: Борунов Алексей (Филонов)
Мать ребёнка: Марфа Прохорова
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Ирина Феофилактова
Мать ребёнка: Марфа Прохорова
Смерть
17.03.1901