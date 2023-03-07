Феофилакт (Филон) Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феофилакт (Филон) Андреев

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

07.03.1825

Дата смерти

17.03.1901

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1825

Отец: Андрей Леонов

Мать: Параскева (Илларионова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
31.05.1843

Жена: Марфа Прохорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.09.1846

Сын: Роман (Филонов)

Мать ребёнка: Марфа Прохорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.05.1849

Дочь: Феодосия (Филонова)

Мать ребёнка: Марфа Прохорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1850

Сын: Андрей Феофилактов

Мать ребёнка: Марфа Прохорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.10.1853

Дочь: Параскева (Феофилактова)

Мать ребёнка: Марфа Прохорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.06.1856

Дочь: Акилина ст

Мать ребёнка: Марфа Прохорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.07.1857

Дочь: Марфа Феофилактова

Мать ребёнка: Марфа Прохорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1860

Дочь: Тимофеева Дария Феофилактова

Мать ребёнка: Марфа Прохорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Акилина (Филонова)

Мать ребёнка: Марфа Прохорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1866

Сын: Борунов Алексей (Филонов)

Мать ребёнка: Марфа Прохорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Ирина Феофилактова

Мать ребёнка: Марфа Прохорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
17.03.1901
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
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