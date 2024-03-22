Андрей Леонов
Место рождения
Дата рождения02.10.1796
Дата смерти05.04.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1796
Отец: Леонтий Семёнов
Мать: Устина (Галактионова)
Рождение ребёнка
23.07.1822
Сын: Трофим Андреев
Мать ребёнка: Параскева (Илларионова)
Рождение ребёнка
07.03.1825
Сын: Феофилакт (Филон) Андреев
Мать ребёнка: Параскева (Илларионова)
Рождение ребёнка
29.11.1831
Дочь: Варвара Андреева
Мать ребёнка: Параскева (Илларионова)
Рождение ребёнка
14.11.1834
Дочь: Екатерина Андреева
Мать ребёнка: Параскева (Илларионова)
Рождение ребёнка
05.02.1838
Дочь: Агафия Андреева
Мать ребёнка: Параскева (Илларионова)
Бракосочетание
11.05.1854
Жена: Матрона Анисимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева (Илларионова)
Смерть
05.04.1873