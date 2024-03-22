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Андрей Леонов

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

02.10.1796

Дата смерти

05.04.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1796

Отец: Леонтий Семёнов

Мать: Устина (Галактионова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1822

Сын: Трофим Андреев

Мать ребёнка: Параскева (Илларионова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1825

Сын: Феофилакт (Филон) Андреев

Мать ребёнка: Параскева (Илларионова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.11.1831

Дочь: Варвара Андреева

Мать ребёнка: Параскева (Илларионова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1834

Дочь: Екатерина Андреева

Мать ребёнка: Параскева (Илларионова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1838

Дочь: Агафия Андреева

Мать ребёнка: Параскева (Илларионова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.05.1854

Жена: Матрона Анисимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева (Илларионова)

Смерть
05.04.1873
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
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