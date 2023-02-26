Матрона Анисимова
Место рожденияд.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.04.1836
Муж: Павел Петров
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
11.05.1854
Муж: Андрей Леонов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно