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Матрона Анисимова

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Место рождения

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.
1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.04.1836

Муж: Павел Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
11.05.1854

Муж: Андрей Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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