Устина (Галактионова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устина (Галактионова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

До 1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1775

Сын: Фрол Леонов

Отец ребёнка: Леонтий Семёнов

Рождение
До 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1796

Сын: Андрей Леонов

Отец ребёнка: Леонтий Семёнов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1799

Дочь: Марина Леонова

Отец ребёнка: Леонтий Семёнов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1801

Дочь: Матрона Леонова

Отец ребёнка: Леонтий Семёнов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1806

Сын: Фёдор Леонов

Отец ребёнка: Леонтий Семёнов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
До 1836
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