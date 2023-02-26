Устина (Галактионова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиДо 1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1775
Сын: Фрол Леонов
Отец ребёнка: Леонтий Семёнов
Рождение
До 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1796
Сын: Андрей Леонов
Отец ребёнка: Леонтий Семёнов
Рождение ребёнка
24.07.1799
Дочь: Марина Леонова
Отец ребёнка: Леонтий Семёнов
Рождение ребёнка
05.11.1801
Дочь: Матрона Леонова
Отец ребёнка: Леонтий Семёнов
Рождение ребёнка
17.02.1806
Сын: Фёдор Леонов
Отец ребёнка: Леонтий Семёнов
Смерть
До 1836