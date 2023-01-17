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Акилина (Филонова)

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Феофилакт (Филон) Андреев

Мать: Марфа Прохорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.01.1882

Муж: Василий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.01.1883

Сын: Павел Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.01.1885

Дочь: Ксения Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.09.1886

Сын: Аким Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Ефимий Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Рождение ребёнка
30.08.1888

Дочь: Раиса Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.08.1891

Сын: Семён Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.02.1893

Дочь: Агафия Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.03.1895

Дочь: Федора Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.04.1898

Сын: Василий Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1899

Сын: Стефан Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1902

Сын: Георгий Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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