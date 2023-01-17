Акилина (Филонова)
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Феофилакт (Филон) Андреев
Мать: Марфа Прохорова
Бракосочетание
24.01.1882
Муж: Василий Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.01.1883
Сын: Павел Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
13.01.1885
Дочь: Ксения Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
04.09.1886
Сын: Аким Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1887
Сын: Ефимий Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
30.08.1888
Дочь: Раиса Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
26.08.1891
Сын: Семён Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
05.02.1893
Дочь: Агафия Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
02.03.1895
Дочь: Федора Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
23.04.1898
Сын: Василий Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
30.07.1899
Сын: Стефан Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
23.05.1902
Сын: Георгий Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Смерть
Неизвестно