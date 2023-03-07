Прохор Данилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Параскева Прохорова
Мать ребёнка: Параскева Давидова
Рождение ребёнка
08.12.1823
Сын: Даниил (Прокопов)
Мать ребёнка: Параскева Давидова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Марфа Прохорова
Мать ребёнка: Параскева Давидова
д.Мордашки 4-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Сын: Василий Прохоров
Мать ребёнка: Параскева Давидова
д.Мордашки 1-е ( Дворище )Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1832
Дочь: Матрона (Марина) Прохорова
Мать ребёнка: Параскева Давидова
Смерть
Неизвестно