Прохор Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрохор Данилов

Прохор Данилов

avatar

Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: ?

Мать: ?

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Параскева Прохорова

Мать ребёнка: Параскева Давидова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.12.1823

Сын: Даниил (Прокопов)

Мать ребёнка: Параскева Давидова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Марфа Прохорова

Мать ребёнка: Параскева Давидова

д.Мордашки 4-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Сын: Василий Прохоров

Мать ребёнка: Параскева Давидова

д.Мордашки 1-е ( Дворище )Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1832

Дочь: Матрона (Марина) Прохорова

Мать ребёнка: Параскева Давидова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close