Даниил (Прокопов)
Место рождения
Дата рождения08.12.1823
Дата смерти30.06.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1823
Отец: Прохор Данилов
Мать: Параскева Давидова
Бракосочетание
27.08.1842
Жена: Акилина Афанасиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1844
Мать ребёнка: Акилина Афанасиева
Рождение ребёнка
08.02.1846
Сын: Никифор Данилов
Мать ребёнка: Акилина Афанасиева
Смерть
30.06.1848
Причина смерти: от холеры