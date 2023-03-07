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Даниил (Прокопов)

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.12.1823

Дата смерти

30.06.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1823

Отец: Прохор Данилов

Мать: Параскева Давидова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.08.1842

Жена: Акилина Афанасиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1844

Сын: Федосий (Федот) Данилов

Мать ребёнка: Акилина Афанасиева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.02.1846

Сын: Никифор Данилов

Мать ребёнка: Акилина Афанасиева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
30.06.1848
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от холеры
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