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Параскева Прохорова

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Прохор Данилов

Мать: Параскева Давидова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.02.1837

Муж: Наум Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.05.1847

Дочь: Александра Наумова

Отец ребёнка: Наум Михайлов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.10.1850

Муж: Ефимий Игнатов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1851

Сын: Аким Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Игнатов

Рождение ребёнка
12.06.1853

Дочь: Акилина Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Игнатов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1856

Дочь: Марфа Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Игнатов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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