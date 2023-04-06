Параскева Прохорова
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Прохор Данилов
Мать: Параскева Давидова
Бракосочетание
14.02.1837
Муж: Наум Михайлов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.05.1847
Дочь: Александра Наумова
Отец ребёнка: Наум Михайлов
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.10.1850
Муж: Ефимий Игнатов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1851
Сын: Аким Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Игнатов
Рождение ребёнка
12.06.1853
Дочь: Акилина Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Игнатов
Рождение ребёнка
28.06.1856
Дочь: Марфа Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Игнатов
Смерть
Неизвестно