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Наум Михайлов

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

10.07.1850

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Михаил Стефанов

Мать: Устина Евдокимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.02.1837

Жена: Параскева Прохорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.05.1847

Дочь: Александра Наумова

Мать ребёнка: Параскева Прохорова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
10.07.1850
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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