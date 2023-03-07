Наум Михайлов
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти10.07.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Михаил Стефанов
Мать: Устина Евдокимова
Бракосочетание
14.02.1837
Жена: Параскева Прохорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.05.1847
Дочь: Александра Наумова
Мать ребёнка: Параскева Прохорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
10.07.1850