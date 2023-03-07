Михаил Стефанов
Место рождения
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1808
Сын: Фёдор Михайлов
Мать ребёнка: Устина Евдокимова
Рождение ребёнка
До 1815
Сын: Сильвестр Михайлов
Мать ребёнка: Устина Евдокимова
Рождение ребёнка
1816
Сын: Наум Михайлов
Мать ребёнка: Устина Евдокимова
Рождение ребёнка
09.01.1820
Дочь: Татьяна Михайлова
Мать ребёнка: Устина Евдокимова
Рождение ребёнка
До 1820
Дочь: Ульяния Михайлова
Мать ребёнка: Устина Евдокимова
Рождение ребёнка
29.09.1822
Дочь: Ефросиния (Харитина) Михайлова
Мать ребёнка: Устина Евдокимова
Рождение ребёнка
26.09.1830
Сын: Сергей Михайлов
Мать ребёнка: Устина Евдокимова
Смерть
Неизвестно