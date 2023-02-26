Ульяния Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяния Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: Михаил Стефанов

Мать: Устина Евдокимова

Рождение ребёнка
29.03.1837

Дочь: Мария Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Павлов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.07.1839

Сын: Борис Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Павлов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Матрона Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Павлов

Рождение ребёнка
24.07.1844

Дочь: Анна Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Павлов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.07.1845

Дочь: Ольга Иванова

Отец ребёнка: Иван Павлов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Павлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Павлов

Смерть
Неизвестно
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