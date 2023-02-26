Ульяния Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: Михаил Стефанов
Мать: Устина Евдокимова
Рождение ребёнка
29.03.1837
Дочь: Мария Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Павлов
Рождение ребёнка
22.07.1839
Сын: Борис Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Павлов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Матрона Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Павлов
Рождение ребёнка
24.07.1844
Дочь: Анна Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Павлов
Рождение ребёнка
08.07.1845
Дочь: Ольга Иванова
Отец ребёнка: Иван Павлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Павлов
Смерть
Неизвестно