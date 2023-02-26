Устина Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устина Евдокимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1808

Сын: Фёдор Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Стефанов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1815

Сын: Сильвестр Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Стефанов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Наум Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Стефанов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.01.1820

Дочь: Татьяна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Стефанов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1820

Дочь: Ульяния Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Стефанов

Рождение ребёнка
29.09.1822

Дочь: Ефросиния (Харитина) Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Стефанов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.09.1830

Сын: Сергей Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Стефанов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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