Устина Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1808
Сын: Фёдор Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Стефанов
Рождение ребёнка
До 1815
Сын: Сильвестр Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Стефанов
Рождение ребёнка
1816
Сын: Наум Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Стефанов
Рождение ребёнка
09.01.1820
Дочь: Татьяна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Стефанов
Рождение ребёнка
До 1820
Дочь: Ульяния Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Стефанов
Рождение ребёнка
29.09.1822
Дочь: Ефросиния (Харитина) Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Стефанов
Рождение ребёнка
26.09.1830
Сын: Сергей Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Стефанов
Смерть
Неизвестно